Mercato - ASSE : Puel reçoit une excellente nouvelle pour l'avenir de cette pépite !

Publié le 23 mai 2021 à 14h00 par K.V.

Véritable révélation du côté de l'ASSE, Lucas Gourna-Douath privilégierait une saison supplémentaire chez les Verts plutôt qu'un départ précipité chez un cador européen.

« Je suis très content à l’ASSE. Je suis avec une bande de copains, de grands frères, mes petits au centre de formation. Je me sens très bien et je suis content d’évoluer sous le maillot de mon club formateur. Tout est mis en place pour progresser et avancer durant mon apprentissage. Aujourd’hui, je suis à Saint-Étienne et je me concentre uniquement sur cela. D’autres personnes s’occupent du reste. » Dans un entretien pour Le Progrès , Lucas Gourna-Douath a récemment révélé qu’il se sentait très bien à l’AS Saint-Étienne. Et pour cause, il est tout simplement l'un des jeunes joueurs de sa génération (2003) qui joue le plus. Régulièrement utilisé par Claude Puel cette saison (29 matchs toutes compétitions confondues), Lucas Gourna-Douath est l'une des grandes révélations chez les Verts. À tel point que celui qui est surnommé le « nouveau Pogba » attirerait les convoitises de plusieurs écuries européennes, à l'instar du Paris Saint-Germain, de l'AC Milan ou du RB Leipzig. Mais le jeune milieu de terrain stéphanois privilégierait un tout autre choix de carrière.

Lucas Gourna-Douath, parti pour rester !