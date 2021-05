Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le renfort surprise de Longoria se livre sur son arrivée à l’OM !

Publié le 23 mai 2021 à 12h30 par T.M.

A l’OM, il n’y a pas que sur le terrain que cela bouge. En interne, il y a également des changements à noter et dernièrement, c’est Jacques Cardoze qui a intégré l’organigramme en tant que directeur la communication. Une arrivée évoquée par le principal intéressé.

Cela fait maintenant quelques semaines qu’un nouveau projet a été lancé par Frank McCourt à l’OM. Pour remettre le club phocéen sur de bons rails, l’Américain a décidé de faire confiance à Pablo Longoria, le nommant à la place de Jacques-Henri Eyraud en tant que président. Ayant désormais les pleins pouvoirs à l’OM, l’Espagnol a alors fait venir Jorge Sampaoli sur le banc de touche et désormais, la mission est de construire le futur visage du club phocéen. Les rumeurs mercato enflamment ainsi déjà la Canebière, mais en interne également cela bouge. A l’OM, Pablo Longoria veut s’entourer et dernièrement, c’est Jacques Cardoze, qui était rédacteur en chef et présentateur de Complément d’enquête sur France 2 , qui est arrivé au sein du club phocéen, étant ainsi nommé directeur de la communication.

« Le point crucial, c'était l'entretien avec Pablo Longoria… »