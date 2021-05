Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite… Nouvelle bombe sur la vente du club !

Publié le 20 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que la possible vente de l’OM fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines, une journaliste en a remis une couche à ce sujet.

Quelques mois après le projet de rachat de l’OM piloté par Mourad Boudjellal pour le compte de Mohamed Ayachi Ajroudi, qui s’est soldé par un échec, cela fait maintenant plusieurs semaines que certains journalistes annoncent que Frank McCourt aurait déjà trouvé un accord avec le prince saoudien Al-Walid Bin Talal pour la vente du club. Et dans un entretien accordé à Sport Med, la journaliste brésilienne Raisa Simplicio a en effet confirmé la tendance d’un changement de propriétaire à venir pour l’OM.

« Cette vente devrait se concrétiser dans les prochaines semaines »