Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Sergio Ramos !

Publié le 20 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Real Madrid, Sergio Ramos figure bel et bien sur les tablettes du PSG qui serait d’ailleurs son seul prétendant actuellement sur le marché.

Au fil des semaines qui défilent, Sergio Ramos semble logiquement s’éloigner du Real Madrid puisqu’il arrivera au terme de son contrat en juin prochain avec le club merengue . D’ailleurs, le légendaire défenseur espagnol ne sera pas en reste s’il quitte gratuitement le Real Madrid, puisque le PSG semble déterminé à le recruter. Et comme l’a révélé le journaliste Fabrizio Romano dans son épisode du Here We Go Podcast, Leonardo serait tout seul pour Ramos.

« Le PSG est l’unique club en contact avec Sergio Ramos »