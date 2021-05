Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Everton, Juve... Ça s'emballe pour Moise Kean !

Publié le 23 mai 2021 à 13h30 par A.C.

Actuellement prêté au Paris Saint-Germain par Everton, Moise Kean va devoir décider son avenir cet été.

Profitant des absences de Mauro Icardi cette saison, Moise Kean s’est vite imposé au Paris Saint-Germain. Son entente avec Kylian Mbappé a fait des merveilles, comme lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone (1-4). Rapidement, la question de son avenir s’est posée. En effet, l’Italien n’est pour le moment que prêté au PSG et aucune option d’achat n’a été insérée dans les négociations avec Everton, l’été dernier. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Kean souhaite poursuivre sa carrière au PSG, mais les négociations ne s’annoncent pas simples. Récemment, les médias britanniques évoquaient une somme comprise entre 45 et 45M€ pour arracher Kean à Everton. Mais les Toffees sont loin d’être le seul problème de Leonardo !

Kean prêt à rejoindre la Juventus... à une condition !

En Italie, on continue à assurer que la Juventus fera tout pour rapatrier Moise Kean cet été. Séduits par ses prestations, les Bianconeri auraient commencé à songer à un retour lors de l’hiver dernier et désormais, Kean serait devenu une des grandes priorités du prochain mercato. D’après les informations de Tuttosport , la Juve n’a toutefois pas encore bougé pour l’actuel numéro 18 du Paris Saint-Germain. Le quotidien explique que les dirigeants turinois souhaiteraient d’abord terminer la saison, pour connaitre le véritable projet de la saison prochaine, ainsi que l’identité du prochain entraineur. Mais c’est surtout la Ligue des Champions qui comptera ! Tuttosport assure que Kean n’aurait aucune intention de passer à côté de la compétition européenne la saison prochaine et s’il apprécierait retrouver son club formateur, il ne le fera qu’en cas de qualification.

« S'il y a des joueurs qui ne sont pas heureux de rester à Everton, ils peuvent demander à partir »