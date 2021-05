Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour Moise Kean !

Publié le 19 mai 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que Moise Kean aimerait rester au Paris Saint-Germain après sa saison passée en prêt, Everton est prêt à se séparer de son attaquant italien cet été. Cependant, Leonardo devra maintenant s’employer à négocier son prix dans les prochaines semaines.

Arrivé dans le cadre d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Everton l’été dernier, Moise Kean a été l’une des satisfactions cette saison 2020/2021 du Paris Saint-Germain. En effet, l’international italien a su se faire une place dans l’effectif parisien en se montrant performant aussi bien lorsqu’il a été aligné dans l’axe que sur un côté. En conséquence, le PSG aimerait maintenant conserver l’ancien joueur de la Juventus dans son effectif la saison prochaine en l’achetant à Everton. Cela tombe bien, comme le10sport.com vous l’a annoncé, Moise Kean ne veut pas retourner chez les Toffees et espère que Leonardo fera tout son possible pour qu’il puisse rester à Paris, et ce tandis que le la Juventus aimerait aussi le faire revenir dans ses rangs.

« S'il veut rester à Paris, la seule issue est de trouver un accord »

Et bonne nouvelle pour le PSG, Everton est ouvert à l’idée de se séparer de Moise Kean au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. C’est tout du moins ce qu’a affirmé ce mercredi Carlo Ancelotti, l’entraîneur de l’écurie de Premier League. « S'il veut rester à Paris, la seule issue est de trouver un accord. Je ne veux pas de joueurs malheureux ici et s'il y a des joueurs qui ne sont pas heureux de rester à Everton, ils peuvent demander à partir. Il n'y a aucun problème. Je veux des joueurs qui sont heureux et qui veulent rester à Everton et sentir qu'ils font partie de ce projet. Il n'y a aucun joueur que je peux forcer à rester ici », a indiqué celui qui est justement par le banc du PSG entre 2011 et 2013 dans des propos rapportés par RMC Sport .

