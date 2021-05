Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Gerson s'emballe !

Publié le 23 mai 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM a fait un grand pas dans le feuilleton Gerson. En effet, le club phocéen est tombé d'accord avec Flamengo pour un transfert de 30M€, bonus compris, et a obtenu l'aval du joueur pour un contrat de 5 ans. Et alors qu'il ne resterait qu'un détail à régler pour boucler cette opération, l'Atlético pourrait faire sauter l'affaire. Selon la presse brésilienne, les Colchoneros auraient formulé une offre à Flamengo et à Gerson. Et la proposition formulée au club serait supérieure à celle de l'OM.

Etincelant sous les couleurs de Flamengo, Gerson a tapé dans l'oeil de l'OM. A tel point que Pablo Longoria s'est activé en coulisse pour boucler l'arrivée du milieu de terrain brésilien. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le nouveau président de l'OM a très bien avancé ce dossier. Selon nos informations de ce samedi, Pablo Longoria a presque bouclé l'arrivée de Gerson. En effet, l'ancien Head of Football de l'OM est parvenu à trouver un accord avec Flamengo pour un transfert de 30M€, soit 24M€ plus 6M€ de bonus. De surcroit, Pablo Longoria a obtenu le feu vert de Gerson pour un contrat de cinq saisons, dont le salaire n'a pas été communiqué, mais qui reste raisonnable au vue de l'indemnité de transfert. Toutefois, l'opération n'est pas encore finalisée car il reste encore une étape à franchir. Alors qu'il y a un souci avec le père de Gerson, qui aurait confié plusieurs mandats à différents agents, il faudrait d'abord régler cet incident avant de pouvoir boucler la transaction du côté de l'OM.

Une réunion décisive ce dimanche pour l'avenir de Gerson ?

Ce dimanche, Eric Frosio en a rajouté une couche sur le feuilleton Gerson. Selon le correspondant de L'Equipe et de France Football au Brésil, une réunion décisive serait prévue ce dimanche à Rio pour régler la situation du milieu de terrain brésilien. Alors qu'elle a déjà bien avancé le dossier Gerson, la direction de l'OM serait confiante, elle qui est tombée d'accord avec Flamengo et a obtenu l'aval du joueur. Et si Gerson finissait par signer à l'OM, il devrait voir son salaire être triplé, par rapport à ce qu'il gagne aujourd'hui. Mais malheureusement pour Pablo Longoria et l'OM, l'Atlético pourrait venir leur couper l'herbe sous le pied au pire des moments.

L'Atlético frappe fort pour Gerson