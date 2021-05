Mercato - OM : Une réunion décisive dans le feuilleton Gerson ?

Foot - Mercato - OM

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM a trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson et a obtenu l'aval du joueur. Pour boucler définitivement ce dossier, une réunion décisive devrait se tenir à Rio ce dimanche.

En quête d'un renfort au milieu de terrain, l'OM a jeté son dévolu sur Gerson. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Pablo Longoria a déjà très bien avancé ce dossier. En effet, le président de l'OM s'est entendu avec Flamengo pour un transfert de 30M€ (24M€ + 6M€ de bonus). De surcroit, Pablo Longoria a également fait plier Gerson, puisqu'un terrain d'entente a été trouvé pour un contrat de 5 saisons.

Ce dimanche après-midi, Eric Frosio a confirmé la tendance sur son compte Twitter . D'après le correspondant de L'Equipe et de France Football au Brésil, une réunion décisive serait prévue ce dimanche pour finaliser l'opération Gerson. Comme l'a indiqué Eric Frosio, les dirigeants de l'OM seraient confiants, puisqu'ils sont parvenus à obtenir le feu vert de toutes les parties. En rejoignant l'OM pour les cinq prochaines saisons, Gerson devrait voir son salaire être multiplié par 3.

Réunion décisive aujourd'hui à Rio pour sceller l'avenir de Gerson. Les représentants olympiens sont confiants, les dirigeants du Flamengo sont ok sur les conditions du transfert et le joueur devrait donner son accord pour un contrat de 5 ans et un salaire triplé...