Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson lâche une réponse sur son avenir !

Publié le 23 mai 2021 à 12h10 par La rédaction

Alors que le nom de Gerson est de plus en plus évoqué du côté de l'OM, certains des coéquipiers du Brésilien n'hésitent pas à lui poser directement des questions concernant son avenir.

Ces derniers jours, l’OM semble se rapprocher de plus en plus de la réussite dans le dossier Gerson. Comme le10sport.com vous l’a révélé ce samedi soir, un accord total a été trouvé entre Flamengo et le club phocéen pour le transfert du milieu de terrain. Mieux encore, le10sport.com a affirmé que Pablo Longoria avait un véritable boulevard devant lui pour le Brésilien. Gerson se rapprocherait donc très sérieusement d’une arrivée sur la Canebière. Même au sein de son équipe actuelle on se demande si le joueur de 24 ans quittera le club brésilien cet été.

Les joueurs de Flamengo n’hésitent pas à poser la question à Gerson