Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a tranché pour l'avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 23 mai 2021 à 22h10 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin 2022, Zinedine Zidane pourrait faire ses valises cet été et quitter le Real Madrid. L’entraineur français n’est pas clair sur son avenir depuis maintenant plusieurs semaines, à l’inverse de son président Florentino Pérez qui lui voudrait garder Zinédine Zidane.

Alors que la saison vient de se terminer, le Real Madrid et Florentino Pérez s’apprêtent à traverser une période compliquée cet été. Car si plusieurs dossiers vont devoir être réglés lors du mercato estival, celui de Zinédine Zidane semble être le plus incertain à Madrid. L’entraineur français n’a pour l’instant pas communiqué sur son avenir et est resté plutôt flou. Il devrait bientôt prendre sa décision, notamment car son président Florentino Pérez lui aurait récemment mis la pression.

Florentino Perez voudrait garder Zidane