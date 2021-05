Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a pris une décision retentissante pour Zidane !

Publié le 22 mai 2021 à 23h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Zinedine Zidane penserait à faire ses valises dès cet été. Dans le cas où le coach français décidait de claquer la porte, Florentino Pérez ne devrait en aucun cas tenter de le retenir. Selon la presse espagnole, le président du Real Madrid voudrait compter sur un entraîneur déterminé.

Alors que le Real Madrid a traversé plusieurs périodes de crise, Zinedine Zidane aurait pu être évincé à trois reprises depuis le début de la saison. Toutefois, le coach français a toujours réussi à redresser la barre à la Maison-Blanche , et à sauver sa peau par la même occasion. Si Florentino Pérez ne se poserait plus de questions quant à la situation de Zinedine Zidane, ce dernier, au contraire, ne serait plus vraiment sûr de vouloir rester au Real Madrid. Lié au club merengue jusqu'au 30 juin 2022, le Ballon d'Or 98 hésiterait à continuer l'aventure dans de telles conditions et pourrait décider de partir à l'issue de la saison. De son côté, Florentino Pérez préférerait voir Zinedine Zidane poursuivre au Real Madrid, mais ne devrait pas le retenir s'il en décidait autrement.

Pérez a fixé une énorme condition à Zidane