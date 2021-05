Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Juve, Bleus... Zidane a déjà tout planifié !

Publié le 21 mai 2021 à 17h30 par A.C.

Alors que son contrat se termine dans un peu plus d’un an, Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid dès cet été... mais pour aller où ?

Alors que la presse madrilène se demande qui de Kylian Mbappé ou d’Erling Haaland pourrait rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato, l’inquiétude grandit autour de Zinedine Zidane. Très critiqué ces derniers mois et plusieurs fois annoncé sur le départ, le Français souhaiterait claquer la porte, tout comme en 2018. Souvent interrogé sur son avenir, Zidane a toujours tenu à entretenir un certain flou, comme ce vendredi, en conférence de presse. « Le plus important, c'est l'équipe, le match de demain (samedi) et ce que nous voulons réaliser. Avec tout ce qui s'est passé cette année, nous allons jouer 90 minutes à un très haut niveau pour remporter la Liga » a expliqué le coach du Real Madrid, avant de dribbler une autre question sur son avenir. « Je ne vais pas répondre à cette question. Nous jouons le match demain et c'est ce qui compte pour nous. L'important n'est pas ce que je vais faire, mais l'équipe ». En Espagne, certains voient déjà Zidane loin de Madrid, avec La Gazzetta dello Sport qui a fait sa Une sur l’intérêt prononcé de la Juventus.

La Juventus pourrait garder Pirlo

Mais à Turin, les choses semblent commencer à changer. Ce vendredi, la presse italienne assure que la Juventus commencerait à avoir des doutes concernant l’avenir d’Andrea Pirlo. D’après les informations de Tuttosport , l’ancien milieu de terrain aurait fait changer d’avis ses dirigeants avec la récente victoire en Coppa Italia, contre l’Atalanta (2-1). La situation économique, le salaire plutôt bas de Pirlo, ainsi que la possibilité de pouvoir investir plus d’argent dans le mercato sans changer d’entraineur... les motifs qui pourraient convaincre La Vieille Dame de continuer avec le même entraineur la saison prochaine sont nombreux. Même son de cloche du côté de La Gazzetta dello Sport , qui explique toutefois que toute décision concernant le futur entraineur ne sera prise qu’à partir de la semaine prochaine, lorsqu’on saura si la Juve sera qualifiée en Ligue des Champions... ou non.

Une année sabbatique... pour attendre l’équipe de France ?