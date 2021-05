Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme obstacle pourrait plomber les plans de Zidane !

Publié le 17 mai 2021 à 21h30 par A.D.

Lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin 2022, Zinedine Zidane aurait décidé de faire ses valises dès la fin de cette saison. Alors qu'il verrait d'un bon oeil un départ vers la Juventus, le coach français pourrait voir son souhait ne pas se réaliser à cause de son salaire XXL.

Selon les dernières informations du Daily Mail , confirmées par Telemadrid , Zinedine Zidane ne compterait pas aller au bout de son contrat avec le Real Madrid et aurait décidé de prendre le large dès la fin de cette saison, soit à un an de la fin de son bail. Pour rebondir, le coach français aurait deux choix qui s'offrent à lui : l'équipe de France et la Juventus. Pour rejoindre les Bleus , Zinedine Zidane pourrait prendre une année sabbatique, en espérant que Didier Deschamps ne soit pas prolongé après le Mondial 2022. Et en ce qui concerne la Juventus, l'arrivée de Zinedine Zidane devrait dépendre de la Ligue des Champions.

Zinedine Zidane trop cher pour la Juve ?