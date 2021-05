Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La nouvelle sortie troublante de Zidane sur son avenir !

Publié le 21 mai 2021 à 13h00 par B.C. mis à jour le 21 mai 2021 à 13h02

Alors qu’il disputera peut-être son dernier match à la tête du Real Madrid ce samedi face à Villarreal, Zinedine Zidane n’a pas échappé aux questions sur son avenir en conférence de presse.

Le Real Madrid s’apprête à disputer un match capitale face à Villarreal ce samedi (18:00). En cas de faux pas de l’Atlético contre Valladolid, les Merengue peuvent en effet espérer remporter la Liga après une saison compliquée. Mais ce dernier match pourrait également avoir une saveur particulière pour Zinedine Zidane. Engagé avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, le tacticien français refuse de se projeter sur le prochain exercice et pourrait bientôt quitter son poste à en croire la presse espagnole. À la veille de la réception de Villarreal, Zidane n’a donc pas échappé aux questions le concernant, mais l’ancien numéro 10 a été très clair sur le sujet.

« L'important n'est pas ce que je vais faire, mais l’équipe »