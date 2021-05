Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane déjà dans l’impasse pour son avenir !

Publié le 20 mai 2021 à 1h30 par H.G.

Alors qu’il pourrait quitter le Real Madrid en fin de saison, rien n’indique que Zinedine Zidane rebondira forcément du côté de la Juventus.

Le second passage de Zinedine Zidane au Real Madrid pourrait très bientôt prendre fin, à un an de la fin de son contrat. En effet, à en croire les échos parus dans la presse ces derniers jours, le technicien français estimerait que son cycle chez les Merengue est terminé, et il aurait ainsi pris la décision de quitter ses fonctions d’entraîneur du club de la capitale espagnole en fin de saison, même s’il n’aurait encore rien communiqué pour l’heure. Ainsi, tandis que le Real Madrid réfléchirait sur l’identité de son successeur, tout la question est de savoir ce que Zinedine Zidane fera si son départ de la Casa Blanca devient réalité.

Andrea Pirlo pourrait quitter la Juventus, mais…