Mercato - PSG : Cette énorme mise au point de Kylian Mbappé sur son avenir !

Publié le 23 mai 2021 à 21h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le PSG. Alors que son avenir reste incertain, le champion du monde français a expliqué ce qui pourrait le convaincre de rester dans le club de la capitale.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé doit prendre une grande décision quant à son avenir. Partagé entre une prolongation et un départ, le champion du monde français a déjà débuté les discussions avec le PSG depuis de longues semaines. Toutefois, il donne du fil à retordre à Leonardo comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. En effet, Kylian Mbappé veut rester maitre de son destin quant à son avenir. Dans cette optique, il ne souhaite pas s'engager sur une longue durée avec le PSG, à moins qu'une clause qui lui permette de partir facilement ne soit négociée. Alors qu'il vient d'être désigné meilleur joueur de l'année en Ligue 1, Kylian Mbappé a fait un point sur son avenir. Interrogé par Laure Boulleau dans le Canal Football Club , l'attaquant français a détaillé ce qui pourrait le convaincre de poursuivre son aventure au PSG.

« Je veux un projet qui est vraiment solide autour de moi »