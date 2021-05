Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale lâche une grosse indication sur son avenir !

Publié le 23 mai 2021 à 20h10 par H.G. mis à jour le 23 mai 2021 à 20h13

Alors qu’il est sous contrat au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Gareth Bale a laissé entendre que sa future décision sur son avenir pourrait provoquer quelques remous.

En échec au Real Madrid ces dernières saisons, Gareth Bale a effectué son grand retour à Tottenham dans le cadre d’un prêt l'été dernier. Seulement voilà, toute la question est maintenant de savoir de quoi sera fait son avenir la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Merengue , ces derniers aimeraient le vendre cet été afin d’éviter un départ libre dans un an et économiser son salaire colossal. Seulement voilà, le principal intéressé n’écarterait pas l’option de rester au Real Madrid afin d’honorer son contrat, chose qui serait un vrai coup dur pour la Casa Blanca .

« Cela va provoquer le chaos si je dis quelque chose »