Mercato - PSG : Le message fort de Kylian Mbappé sur son arrivée à Paris !

Publié le 23 mai 2021 à 21h45 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé ne sait pas encore s'il va prolonger ou non avec le PSG. Arrivé lors de l'été 2017, le champion du monde français pourrait donc faire ses valises après quatre saisons, et ce, pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Avant de sceller définitivement son avenir, Kylian Mbappé a envoyé un message fort sur son transfert au PSG.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant du PSG doit décider s'il prolongera son bail dans le club de la capitale ou s'il prendra le large cet été. Un choix qu'il n'a pas encore fait. « J’ai toujours été heureux ici, et j’ai passé jusqu’à présent quatre années exceptionnelles. C’est normal que tout le monde attende cette réponse, il n’y a pas de soucis avec ça. On est très clair avec le club. Je pense que le club sait la relation que j’ai par rapport à ce club, à ce pays, à cette ville. Donc on va faire les choses dans l’ordre, comme il faut, que ce soit dans un sens ou dans l’autre » , a précisé Kylian Mbappé ce dimanche dans le Canal Football Club . Après avoir évoqué son avenir, le numéro 7 du PSG s'est également livré sur son arrivée.

« La position que le club m’a donnée quand je suis arrivé est fantastique »