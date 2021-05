Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay envoie un nouveau message fort !

Publié le 23 mai 2021 à 19h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Memphis Depay a fait ses adieux à l’Olympique Lyonnais ce dimanche à quelques heures du match contre l’OGC Nice.

C’est désormais acté depuis quelques jours : Memphis Depay va bien quitter l’Olympique Lyonnais le 30 juin prochain au terme de son contrat. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, où Ronald Koeman le ciblerait depuis l’été dernier, l’international néerlandais va ainsi disputer son dernier match sous la tunique du club rhodanien ce dimanche contre l’OGC Nice à l’occasion de la 38e journée de Ligue 1. Et à quelques heures de cette échéance, Memphis Depay a tenu à adresser un bel hommage aux supporters de l’OL, en les remerciant pour leur soutien au cours des dernières années.

« Je veux vous remercier du plus profond de mon coeur »