Mercato - PSG : Leonardo a bougé ses pions pour Ronaldo !

23 mai 2021

Lié à la Juventus jusqu'au 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses valises dès cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, CR7 envisage de changer de club si La Vieille Dame ne joue pas la prochaine Ligue des Champions. Pour disputer la C1 la saison prochaine, la star portugaise aurait le choix entre le PSG, Manchester United et le Sporting. D'ailleurs, Leonardo et Ole Gunnar Solskjaer auraient déjà fait signe à Cristiano Ronaldo, bien qu'ils ne compteraient pas s'aligner sur le salaire qu'il perçoit aujourd'hui à la Juve.

L'avenir de Cristiano Ronaldo devrait se jouer ce dimanche soir. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, CR7 compte quitter la Juventus si elle ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Actuellement cinquième de Serie A, La Vieille Dame n'a pas son destin entre ses mains car elle doit l'emporter à Bologne et compter sur un mauvais résultat du Milan AC ou de Naples pour finir la saison dans le top 4 du championnat et jouer la C1 en 2021-2022. Selon nos informations de ce jeudi, le clan Ronaldo se prépare à tous les scénarios et a déjà commencé à préparer le terrain en cas de départ. Alors que peu de clubs peuvent se permettre de recruter Cristiano Ronaldo aujourd'hui, ces écuries, dont le PSG, auraient été prévenus de la possible disponibilité du joueur cet été. Et en ce qui concerne le club emmené par Mauricio Pochettino, il ne compterait pas lancer les grandes manoeuvres pour Cristiano Ronaldo, ou même Lionel Messi, tant que le cas de Kylian Mbappé, en fin de contrat le 30 juin 2022, ne sera pas réglé.

Leonardo aurait fait signe à Cristiano Ronaldo

En plus du PSG, Manchester United et le Sporting, deux anciens clubs du joueur, pourraient profiter de la situation pour accueillir Cristiano Ronaldo cet été. D'une part, les Red Devils d'Ole Gunnar Solskjaer seraient en très bonne posture sur ce dossier. Comme l'a indiqué AS dernièrement, Manchester United serait l'option la plus envisageable pour Cristiano Ronaldo à l'heure actuelle. En effet, l'écurie mancunienne serait aujourd'hui en pole position pour récupérer CR7 lors du prochain mercato estival, puisque le joueur, qui aurait déjà été approché par Ole Gunnar Solskjaer, serait très emballé par l'idée de faire son retour à Old Trafford. A en croire le média espagnol, Cristiano Ronaldo serait même pressé de revenir à Manchester United et n'aurait jamais envisagé aussi sérieusement l'idée de retrouver les Red Devils . D'autre part, en ce qui concerne le Sporting, Cristiano Ronaldo penserait à y finir sa carrière pour boucler la boucle et terminer là où il a commencé.

