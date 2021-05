Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Cristiano Ronaldo déjà tout tracé ?

Publié le 23 mai 2021 à 0h45 par A.D.

Si la Juventus ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo envisage de faire ses valises et de se trouver une nouvelle écurie. Alors qu'il pourrait atterrir au PSG ou à Manchester United cet été, CR7 prévoirait dans tous les cas de finir sa carrière là où il l'a commencé, à savoir au Sporting Lisbonne.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'avenir de Cristiano Ronaldo dépend de la Ligue des Champions. Selon nos informations de ce jeudi, CR7 compte quitter la Juventus si elle ne se qualifie pas pour la prochaine C1 . En cas de départ cet été, la star portugaise aurait plusieurs possibilités, et notamment le PSG et Manchester United. Et s'il ne saurait pas encore dans quel club il jouera la saison prochaine, Cristiano Ronaldo connaitrait déjà l'identité du dernier club de sa carrière : le Sporting Lisbonne.

Cristiano Ronaldo voudrait finir sa carrière au Sporting