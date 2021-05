Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à lancer l’opération Cristiano Ronaldo !

Publié le 23 mai 2021 à 13h15 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait être l’un des grands acteurs du mercato estival.

Agacé par les échecs de la Juventus cette saison, Cristiano Ronaldo souhaiterait changer de club. Et les Bianconeri ne devraient pas s’y opposer ! La presse italienne assure que la Juve verrait d’un bon œil le départ d’un salaire monstrueux de 31M€ net par an, qui pèse lourd sur les caisses du club. Peu de clubs peuvent s’offrir le quintuple Ballon d’Or actuellement et le Paris Saint-Germain en fait partie. Avec le possible départ de Kylian Mbappé cet été, Leonardo rêverait de frapper un gros coup avec Cristiano Ronaldo. Le PSG ne serait pas seul, puisque la star portugaise est également liée au Real Madrid et à Manchester United.

Le PSG garde un œil attentif sur Cristiano Ronaldo