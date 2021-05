Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Zidane influencé... par Ramos et Varane ?

Publié le 23 mai 2021 à 13h00 par La rédaction

Alors qu'une réunion devrait se tenir dans les prochains jours concernant l'avenir de Zinédine Zidane, Sergio Ramos et Raphaël Varane pourraient également avoir une influence dans la décision du technicien français.

Depuis de très longues semaines, Zinedine Zidane et le Real Madrid vivent dans l’incertitude. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2022, l’ancien international tricolore ne serait pas sûr de vouloir aller au bout de son engagement. Ainsi, un départ dès cet été serait envisagé pour le Français. Une réunion devrait se tenir dans les prochains jours entre Florentino Pérez, José Ángel Sánchez et Zindine Zidane. Seulement après cela, l’entraîneur madrilène évoquera son avenir. Mais un autre élément pourrait entrer en considération concernant sa future décision.

Varane et Ramos étroitement liés à Zidane