Mercato - LOSC : La grosse annonce de Galtier sur son avenir !

Publié le 24 mai 2021 à 19h10 par La rédaction

Récent champion de France avec Lille, Christophe Galtier pourrait bien quitter le LOSC cet été. Interrogé sur son avenir lors de la remise du trophée, le coach des Dogues n'a pas souhaité en dire plus le concernant.

Alors qu'il vient de remporter son premier titre de champion de France, Christophe Galtier pourrait bien quitter le LOSC après avoir réalisé d'incroyables exploits avec ce club. Son président actuel Olivier Létang prépare déjà sa succession en coulisse comme vous l'annonçait Le10sport.com récemment avec les noms de Lucien Favre ou encore Laurent Blanc. L'ancien coach des Verts lui, pourrait rebondir à Lyon ou Nice la saison prochaine.

« Rien ne m'empêche de rester ici »