Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme bras de fer en coulisse dans le feuilleton Kane ?

Publié le 24 mai 2021 à 18h10 par A.D.

Comme il l'a clairement laissé entendre, Harry Kane veut quitter Tottenham dès cet été pour maximiser ses chances de remporter des titres, et surtout jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Toutefois, Daniel Levy serait déterminé à bloquer son départ. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Harry Kane refuserait de penser à une prolongation chez les Spurs.

Formé à Tottenham, Harry Kane fait le plus grand bonheur de Leicester depuis près d'une décennie. Et pourtant, l'attaquant anglais voudrait désormais mettre un terme à son histoire d'amour avec les Spurs . Alors qu'il a soif de titres, Harry Kane a fait clairement comprendre qu'il voulait faire ses valises cet été pour garnir son armoire à trophée. « Il [Daniel Levy] pourrait se dire : "Si je peux obtenir 100 millions de livres (environ 116M€) pour toi, alors pourquoi pas ?"... vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vaudrai pas ce prix dans les deux ou trois prochaines années. Je veux jouer la Ligue des Champions... Je ne suis pas désespéré de faire quoi que ce soit. Je veux jouer dans les plus grands matchs. Je l'ai déjà dit, je ne dirais jamais que je resterais chez les Spurs pour le reste de ma carrière. Je ne dirais jamais que je quitterais les Spurs » , a expliqué Harry Kane à Gary Neville dans The Overlap .

Une grosse bataille en coulisse entre Kane et Levy ?