Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce de taille pour l’avenir d’Antoine Griezmann !

Publié le 24 mai 2021 à 16h00 par T.M.

Selon la presse espagnole, un échange entre Antoine Griezmann et Joao Felix pourrait voir le jour cet été. De quoi faire réagir Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid.

Après deux ans passés sous le maillot du FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait ne plus faire long feu en Catalogne. Actuellement concentré sur l’Euro avec l’équipe de France, le Blaugrana devra ensuite résoudre son avenir. Et tout pourrait dépendre de Joan Laporta. Le président du Barça voit les choses en grand pour cet été et alors qu’il a besoin d’argent, Griezmann pourrait être vendu ou bien utilisé comme monnaie. A ce sujet, il a d’ailleurs dernièrement été question d’un échange avec Joao Felix, ce qui permettrait alors que Français de retourner à l’Atlético de Madrid.

« Il n’y a rien à ce sujet »