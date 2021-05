Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’agite pour la succession de Ronald Koeman !

Publié le 24 mai 2021 à 12h00 par T.M.

Alors que Ronald Koeman pourrait ne pas continuer sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine, de nombreux profils seraient à l’étude pour venir remplacer le Néerlandais.

Cet été, cela devrait énormément bouger au FC Barcelone. Alors que Joan Laporta veut mettre en place un nouveau projet, cela va se traduire par de nombreux changements au sein de l’effectif. Mais l’incertitude règne également sur l’identité du futur entraîneur. Si Ronald Koeman a encore un an de contrat avec le Barça, rien ne dit qu’il sera toujours là la saison prochaine. Le doute entoure de plus en plus son avenir, d’autant que les rumeurs sont nombreuses concernant sa succession. Et alors que l’option Xavi revient régulièrement sur la table, elle ne serait pourtant pas la seule…

De nombreuses pistes pour le Barça !