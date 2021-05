Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point de Memphis Depay sur son avenir !

Publié le 24 mai 2021 à 9h00 par T.M.

Ce dimanche, Memphis Depay a disputé son dernier match avec l’OL. Reste maintenant à savoir où il évoluera la saison prochaine, ce qui serait encore loin d’être acté…

Une page se tourne à l’OL ! Alors que les Gones viennent de terminer la saison de Ligue 1 avec un goût amer, n’ayant pas réussi à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, il va falloir entamer un nouveau chapitre sans Memphis Depay. En fin de contrat, le Néerlandais ne continuera pas sur les bords du Rhône. Cela est désormais acté, mais la question est maintenant de savoir où jouera Depay la saison prochaine. Alors qu’une arrivée imminente au FC Barcelone est annoncée, d’autres pistes existent à l’instar de la Juventus.

Depay toujours dans le flou !