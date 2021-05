Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet prend position pour le recrutement !

Publié le 24 mai 2021 à 12h10 par A.C.

Dimitri Payet, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille court jusqu’en 2024, s’est exprimé au sujet du recrutement estival.

Alors que Florian Thauvin ou encore Hiroki Sakai s’en vont, l’Olympique de Marseille devra trouver des solutions sur le mercato estival pour renforcer l’équipe. La première solution pourrait être Gerson, qui comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, se rapproche de l’OM. Mais d’autres positions devront être renforcée, notamment avec le possible départ de Arkadiusz Milik, qui est notamment annoncé dans le viseur de la Juventus ou de l’Atlético de Madrid.

« On aura forcément besoin de recruter »