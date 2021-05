Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce la couleur pour le recrutement !

Publié le 24 mai 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que le mercato estival s’annonce animé pour le PSG, Nasser Al-Khelaïfi a clairement indiqué qu’il allait chercher à améliorer l’effectif du club de la capitale cet été.

La saison étant désormais terminée, le PSG va devoir tirer les conséquences de son échec en Ligue 1, et se pencher sur le recrutement estival. Plusieurs priorités semblent avoir déjà été ciblées en interne, et notamment au poste de latéral droit où Leonardo songerait notamment aux profils de Serge Aurier (Tottenham) et Hector Bellerin (Arsenal). Interrogé au micro de Canal + dimanche soir, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a fait le point sur le recrutement estival.

« On va améliorer l’équipe »