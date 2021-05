Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria partait de trop loin pour Florian Thauvin…

Publié le 24 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que Pablo Longoria semble avoir été proche d’obtenir l’aval de Florian Thauvin pour une prolongation, le président de l’OM n’a rien pu faire. Et le départ de Thauvin n’a pas surpris Maxime Lopez.

Pendant de longs mois, la prolongation de contrat de Florian Thauvin était un sujet dans les médias, mais pas spécialement en interne. Comme son entourage le faisait savoir à l’issue de la saison dernière, il n’y avait pas vraiment de discussions entre le désormais ex-joueur de l’OM et la direction phocéenne alors présidée par Jacques-Henri Eyraud. Dans la foulée de son arrivée au poste de directeur du football de l’OM, Pablo Longoria évoquait sa volonté de prolonger le contrat de Thauvin qui prenait fin en juin 2021 en expliquant que le champion du monde fait partie du patrimoine de l’Olympique de Marseille. Finalement, la nomination de Longoria à la présidence de l’OM en février dernier n’a pas été suffisante pour que Thauvin ne signe une prolongation qui s’en est allé aux Tigres de Monterrey. Un choix que Maxime Lopez comprend.

Maxime Lopez évoque une souffrance de Florian Thauvin à l’OM !