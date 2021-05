Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça chauffe sérieusement pour l’arrivée de Gerson !

Publié le 24 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

Déterminé à recruter Gerson dans le cadre du prochain mercato, l’OM est tout proche de mettre la main sur le milieu de terrain de 24 ans. Et ce n’est pas le président de Flamengo qui dira le contraire.

C’est l’un des gros dossiers de l’Olympique de Marseille de cette dernière, si ce n’est le plus gros. Certes, Pablo Longoria suivrait avec attention l’évolution de la situation de certaines pépites brésiliennes ou encore françaises en témoigne l’intérêt du président de l’OM pour Amine Adli. Néanmoins, la piste menant à Gerson est sans contestation possible la plus chaude. D’ailleurs, le10sport.com vous a révélé en exclusivité samedi soir qu’un accord avait été trouvé entre les différentes parties pour un contrat de cinq ans et une indemnité de transfert de 24M€ et 6M€ de bonus. Le milieu de terrain de 24 ans de Flamengo devrait donc débarquer à l’OM si son père réglait le petit problèmes d’implication de trois agents différents dans l’opération. Et le président de Flamengo n’a pas assuré que Gerson allait poursuivre au sein de l’équipe brésilienne.

« Flamengo est aussi un endroit où nous voulons que les joueurs soient heureux »