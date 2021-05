Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino est en grand danger pour cette piste colossale !

Publié le 24 mai 2021 à 5h15 par Th.B.

Bien que le PSG soit intéressé par le profil d’Harry Kane, le buteur de Tottenham pourrait finir à Manchester United en raison d’un imminent forcing de certains joueurs des Red Devils en sélection anglaise.

Dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé qui pourrait bien quitter le PSG à l’intersaison en cas d’absence d’accord pour une prolongation de contrat, Mauricio Pochettino aurait une petite idée au niveau de sa succession. En effet, comme révélé par la presse anglaise, l’entraîneur du PSG verrait d’un bon oeil une nouvelle collaboration avec Harry Kane, qu’il a connu lors de son passage sur le banc de Tottenham. Le technicien argentin avait même lancé l’international anglais chez les Spurs . Cependant, il se pourrait que le PSG soit largué dans la course à la signature de Kane.

Agents Rashford, Shaw et Maguire pour inciter Kane à rejoindre United ?