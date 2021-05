Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les révélations de Maxime Lopez sur le départ de Florian Thauvin !

Publié le 22 mai 2021 à 23h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Florian Thauvin a décidé de migrer vers le Mexique pour rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey. Pensionnaire de Sassuolo depuis l'été dernier, Maxime Lopez a lâché toutes ses vérités sur le départ de son ancien coéquipier.

Après avoir fait le plus grand bonheur de l'OM, Florian Thauvin a décidé de migrer vers de nouveaux horizons. Lié au club phocéen jusqu'au 30 juin, le champion du monde français va se lancer un tout nouveau défi, du côté du Mexique. En effet, Florian Thauvin s'est engagé en faveur des Tigres de Monterrey. Un club dans lequel il va retrouver André-Pierre Gignac, son ancien coéquipier à l'OM. Alors qu'il a également foulé la pelouse du Vélodrome avec Florian Thauvin, Maxime Lopez s'est livré sur ce transfert vers les Tigres de Monterrey. Et à en croire l'actuel pensionnaire de Sassuolo, Florian Thauvin a choisi de rejoindre André-Pierre Gignac au Mexique car il avait besoin de tourner la page marseillaise et de revoir la vie en rose.

«Il avait besoin de changement, il en a un peu souffert de Marseille»