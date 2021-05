Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda affiche un premier regret pour le mercato…

Publié le 22 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Très proche de Florian Thauvin ces dernières années à l’OM ainsi qu’en équipe de France, Steve Mandanda regrette déjà le départ de son coéquipier qui a choisi de rejoindre les Tigres cet été.

C’est désormais officiel : Florian Thauvin, qui arrive en fin de contrat avec l’OM, a décidé de ne pas prolonger au sein du club phocéen pour s’engager librement avec les Tigres de Monterrey. Il y retrouvera donc l’un de ses anciens coéquipiers de l’OM, André-Pierre Gignac, mais abandonnera en chemin un autre de ses amis en la personne de Steve Mandanda. Et le gardien de l’OM n’a pas caché sa déception à ce sujet vendredi en conférence de presse…

« J’aurais aimé qu’il continue avec nous »