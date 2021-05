Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un énorme coup à jouer pour remplacer Thauvin !

Publié le 22 mai 2021 à 4h15 par A.M.

En quête de renforts offensifs notamment dans l'optique de compenser le départ de Florian Thauvin, l'OM s'intéresse à Jérémie Boga. Et cela tombe bien puisque l'ailier natif de Marseille a annoncé son départ de Sassuolo.

Alors que Florian Thauvin a officiellement quitté l'OM pour rejoindre les Tigres de Monterrey, Pablo Longoria est en quête de son successeur. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club phocéen a déjà transmis deux offres à Flamengo pour Gerson. Mais d'autres joueurs sont suivis à l'image de Jérémie Boga, également convoité par l'OL. Et alors que son contrat à Sassuolo s'achève en juin 2022, le natif de Marseille a d'ailleurs annoncé qu'il partirait cet été. Une aubaine pour l'OM.

Boga annonce son départ