Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur de Sampaoli annonce son départ !

Publié le 24 mai 2021 à 9h10 par T.M. mis à jour le 24 mai 2021 à 9h11

Alors que Florian Thauvin a déjà acté son départ de l’OM, voilà qu’Hiroki Sakai en a fait de même, lui qui avait encore un an de contrat avec les Phocéens.

Ce dimanche, l’OM a terminé sa saison sur un match nul face à Metz (1-1). Désormais, la mission de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli est de préparer le prochain exercice et de construire le meilleur effectif pour aller le plus haut possible. Un groupe marseillais qui va d’ailleurs connaitre de nombreux changements lors de cette intersaison. Cela a d’ailleurs déjà commencé avec le départ de Florian Thauvin. Mais le désormais joueur des Tigres ne sera pas le seule à faire ses valises. Ce lundi, comme pressenti, c’est Hiroki Sakai, que l’on a annoncé vers le club japonais des Urawa Red Diamonds, qui a annoncé son départ.

« J’ai décidé de quitter l’Europe et de mettre un terme à mon rêve marseillais »