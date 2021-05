Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout reste à faire pour ce dossier chaud de Longoria !

Publié le 24 mai 2021 à 19h15 par A.C.

Arrivé en prêt l’hiver dernier, Pol Lirola pourrait poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille.

Peu de joueur à l’Olympique de Marseille n’ont semblé autant coller au style de Jorge Sampaoli que Pol Lirola. Utilisé dans un rôle de piston droit, l’Espagnol a montré toute l’étendue de son talent et rapidement, on s’est questionné sur son avenir du côté de l’OM, avec Pablo Longoria qui souhaiterait baisser l’option d’achat présente dans son contrat et qui s’élève à 12M€. Du côté de la Fiorentina on semble également avoir oublié Lirola, puisqu’on chercherait déjà d’autres latéraux droit.

Longoria n’aurait pas encore bougé pour Lirola