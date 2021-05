Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros dossier de Longoria facilité… par le PSG ?

Publié le 24 mai 2021 à 4h45 par T.M.

Pour la saison prochaine, Pablo Longoria fait tout pour conserver Pol Lirola. Et pour cela, le président de l’OM pourrait recevoir un coup de pouce du PSG. Explications.

En janvier dernier, Pablo Longoria avait activé ses réseaux en Italie pour aller chercher Pol Lirola. Prêté avec option d’achat par la Fiorentina, l’Espagnol est devenu une pièce importante dans le schéma de Jorge Sampaoli, au point qu’il souhaite le conserver. Pour cela, l’OM peut débourser 12M€, le montant de son option d’achat, mais la somme serait élevée. Ainsi, Longoria chercherait à faire baisser l’addition. Y arrivera-t-il ?

Un successeur déjà trouvé ?