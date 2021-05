Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une très mauvaise nouvelle se confirme pour cet été !

Publié le 24 mai 2021 à 3h45 par T.M.

Alors que la saison s’est achevée pour l’OM, l’une des questions est de savoir si Arkadiusz Milik sera toujours là à la reprise. Et pour les Phocéens, cela ne sentirait pas très bon.

En janvier dernier, l’OM avait réussi un très joli coup en allant chercher Arkadiusz Milik. Devant relancer sa carrière à l’approche de l’Euro, l’ancien de Naples a alors permis aux Phocéens de réponde à leur besoin de recruter un buteur. Un choix payant pour chaque partie étant donné les prestations du Polonais. Mais celle belle histoire pourrait être brève. En effet, dès cet été, 6 mois seulement après son arrivée, Milik pourrait bien faire son arrivée. Au grand dam de tout le monde à l’OM.

C’est déjà réglé pour Milik ?