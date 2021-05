Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va bien tenter le coup avec cette grande star !

Publié le 24 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait changer d’air cet été. Et le PSG serait bel et bien sur les rangs de l’attaquant portugais…

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé suscite toujours autant d’interrogations au sein du PSG, l’attaquant français n’ayant plus qu’une seule année d’engagement au Parc des Princes, Leonardo continue d’observer le marché des transferts dans l’optique d’une éventuelle succession. Le nom de Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone, est régulièrement évoqué depuis plusieurs mois, mais le directeur sportif du PSG devrait également tenter une autre grande star.

Le PSG suit bien CR7

Comme l’a révélé Tuttosport dimanche, Cristiano Ronaldo aurait actuellement deux courtisans de renom sur le marché des transferts : Manchester United et le PSG. Et alors que son avenir à la Juventus est encore très incertain, Leonardo devrait donc tenter sa chance avec l’attaquant portugais qui, comme Mbappé, n’a plus qu’une seule année de contrat.