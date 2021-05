Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 23 mai 2021 à 10h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec Manchester United et le Sporting pour Cristiano Ronaldo. Mais heureusement pour Leonardo et le club de la capitale, l'écurie portugaise devrait être limitée financièrement pour CR7.

Peu satisfait par les performances actuelles de la Juventus, Cristiano Ronaldo envisage de faire ses valises s'il n'y a pas de Ligue des Champions la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, CR7 ne compte pas rester chez les Bianconeri cet été sans qualification pour la C1 . Alors que le clan Ronaldo prépare déjà le terrain en cas de départ, le PSG a été informé de la possible disponibilité du Portugais en vue du mercato estival. Toutefois, Leonardo n'a pas l'intention de bouger son petit doigt tant que le cas Kylian Mbappé ne sera pas réglé. En dehors du PSG, Manchester United et le Sporting pourraient également profiter de la situation de Cristiano Ronaldo cet été. D'ailleurs, Frederico Varandas n'a pas hésité à lancer un appel du pied à l'ancien chouchou de son club. « Je crois qu’il reviendra un jour jouer ici. Cristiano a été l’une des premières personnes à m’envoyer un message de félicitations pour notre victoire en championnat. Mais actuellement, il a encore une année de contrat avec la Juventus et je sais qu’il veut toujours être dans un club capable de gagner la Ligue des champions. Son retour dépend de lui » , a déclaré le président du Sporting à Sic Noticia .

Cristiano Ronaldo trop gourmand pour le Sporting ?