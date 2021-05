Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un buteur de Sampaoli tout proche du départ !

Publié le 24 mai 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Barré par Arkadiusz Milik ces derniers mois à l’OM, Dario Benedetto semble sensiblement se rapprocher d’un retour à Boca Juniors.

Interrogé en conférence de presse vendredi, Steve Mandanda a évoqué l’épineux cas Dario Benedetto, devenu simple remplaçant de luxe à l’OM : « Concernant Benedetto, ça a été une saison difficile. Milik est arrivé, il n'a pas eu beaucoup de réussite non plus. Il pense au collectif, peu importe son temps de jeu. Il nous a sauvé la mise à plusieurs reprises. Il est impliqué et investi, il est important pour nous avec un très bon état d’esprit », a confié le capitaine de l’OM sur le buteur argentin. Et Benedetto aurait d’ailleurs pris une décision fracassante pour son avenir…

Benedetto prêt à retourner à Boca Juniors ?

Comme l’a expliqué TNT Sports dimanche, la direction de Boca Juniors travaille activement pour boucler le retour de Dario Benedetto cet été. Et si aucun contact officiel n’aurait encore été amorcé par le club argentin, une rencontre pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines entre les différentes parties afin de discuter du numéro 9 de l’OM.