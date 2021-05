Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt n’en a pas fini avec Dimitri Payet !

Publié le 24 mai 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Prolongé l’été dernier par l’OM jusqu’en juin 2024, Dimitri Payet a clairement indiqué qu’il devrait continuer l’aventure au sein du projet McCourt même après son départ à la retraite.

Du haut de ses 34 ans, et malgré ses performances irrégulières cette saison, Dimitri Payet reste un titulaire en puissance à l’OM. Preuve de toute la confiance que lui accordent ses dirigeants, l’international français a d’ailleurs été prolongé jusqu’en juin 2024 l’été dernier par le club phocéen. Et il semble d’ailleurs que cette histoire d’amour entre l’OM et Payet semble partie pour durer encore de longues années…

Payet restera à l’OM après sa retraite