Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après le PSG et la Juve, un autre danger se profile pour Milik...

Publié le 24 mai 2021 à 0h45 par A.C.

Arrivé à l’Olympique de Marseille cet hiver, Arkadiusz Milik intéresse toujours plus de clubs à travers l’Europe.

La presse italienne n’a plus aucun doute : Arkadiusz Milik quittera l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. Plusieurs clubs se seraient d’ailleurs déjà manifestés pour l’accueillir. C’est le cas de la Juventus, qui est en contact avec Milik depuis quasiment un an et avait déjà tenté de le recruter lors du dernier mercato estival. Mais l’attaquant de l’OM intéresserait également l’Atlético de Madrid de Diego Simeone, l’Inter ou encore l’AS Roma, où débarquera José Mourinho lors de l’intersaison.

Sarri pourrait retrouver Milik à Tottenham