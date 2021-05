Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un premier signal pour la succession de Milik !

Publié le 22 mai 2021 à 1h15 par A.C.

Alors que Arkadiusz Milik pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été, Pablo Longoria multiplie les pistes pour lui trouver un remplaçant.

A peine arrivé, Arkadiusz Milik était déjà annoncé sur le départ. La vérité est que sans la Ligue des Champions, il semble peu probable que l’Olympique de Marseille réussisse à garder le Polonais, qui ne manque pas de pistes. Ainsi, Pablo Longoria a commencé à ratisser le marché pour lui trouver un remplaçant et encore une fois, il aurait trouvé son bonheur en Serie A. Plusieurs médias italiens ont en effet évoqué un intérêt prononcé de l’OM pour Giacomo Raspadori, coéquipier de Maxime Lopez à Sassuolo.

« On verra ce qui se passera la saison prochaine »