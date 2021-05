Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va faire une belle plus-value grâce à cette vente !

Publié le 22 mai 2021 à 0h45 par La rédaction

Alors qu'il n'a jamais joué en professionnel avec le PSG, Odsonne Edouard pourrait bien rapporter un joli montant à son club formateur s'il devait quitter le Celtic Glasgow cet été.

Auteur de plusieurs saisons vraiment intéressantes du côté de l'Écosse au Celtic Glasgow, Odsonne Edouard attire les convoitises de plusieurs clubs européens. Son nom revient souvent du côté de l'Angleterre en ce moment où son ancien coach Brendan Rodgers le désirerait avec Leicester. Brillant avec le Celtic mais également avec l'Équipe de France Espoirs, le joueur formé au PSG pourrait bien offrir un joli cadeau à son club formateur en cas de départ cet été.

Retour sur investissement pour Odsonne Edouard?