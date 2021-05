Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup joli se précise à Barcelone pour Leonardo !

Publié le 24 mai 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant une option plausible pour le PSG qui s’est vu proposer ses services pour cet été, Miralem Pjanic a jeté un gros froid sur son avenir au FC Barcelone.

Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé en exclusivité, Chelsea et le PSG ont été sondés pour accueillir Miralem Pjanic la saison prochaine. Très peu épanoui depuis son arrivée au FC Barcelone l’été dernier, le milieu de terrain bosnien est séduit à l’idée d’aller se relancer dans l’une de ces deux destinations cet été. Et à travers un message diffusé sur les réseaux sociaux dimanche, Pjanic a effectivement jeté un froid sur son avenir au Barça.

« Beaucoup de questions qui cherchent encore une réponse »