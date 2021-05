Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prévient Longoria avant le début du mercato !

Publié le 24 mai 2021 à 10h10 par A.C.

Jorge Sampaoli s’est déjà projeté sur le recrutement qui l’attend, afin de construire dès maintenant les bases de la prochaine saison de l’Olympique de Marseille.

Les premiers six mois de Jorge Sampaoli sont finis... mais son travail ne fait que commencer ! Le coach de l’Olympique de Marseille va en effet devoir se pencher sur le recrutement cet été, afin de recruter les joueurs parfaits pour le style de jeu qu’il souhaite mettre en place. Une première recrue devrait d’ailleurs bientôt arriver, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il ne reste que quelques détails à régler pour le transfert de Gerson. Mais le milieu de Flamengo ne devrait être que le premier d’une longue série de recrues pour l’OM, où l’on annonce notamment Thiago Almada ou encore Amine Adli.

« Il faudra se poser et construire une équipe très compétitive »