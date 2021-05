Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a pris une décision retentissante pour Jordi Alba !

Publié le 24 mai 2021 à 20h00 par A.D.

Joan Laporta aurait pris une grande décision quant à l'avenir de Jordi Alba. Alors qu'il serait ouvert à un départ de son latéral gauche, le nouveau président du Barça compterait lui proposer de baisser sérieusement son salaire. Et dans le cas où Jordi Alba refusait de faire ce sacrifice, Joan Laporta aurait prévu de le placer sur le marché.

Formé au FC Barcelone, Jordi Alba a rendu de précieux service à son club de coeur. Engagé avec le club catalan jusqu'au 30 juin 2024, le latéral gauche de 32 ans pourrait toutefois ne pas honorer son contrat jusqu'au bout. Alors que le Barça est encore une fois passé à côté de sa saison, Jordi Alba pourrait payer les mauvais résultats de son équipe et être poussé vers la sortie dès la prochaine fenêtre de transferts.

Un énorme ultimatum lancé à Jordi Alba ?